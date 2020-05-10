Названы особенности управления машиной на плохой дороге

10.05.2020, 17:17, Разное

Не все проезжие части в РФ имеют хороший вид и качество. В связи с этим специалисты назвали ряд приемов вождения автомобиля в условиях плохой трассы.

Не все автомобилисты способны правильно следить за расположением колес во время езды. Многие из них позиционируют руль как некий джойстик, при помощи которого машина умеет отклоняться в определенную сторону. Если все складывается иначе, то водитель может выставить сразу нужную ему траекторию движения, что особенно полезно на скользкой проезжей части. Если шины «смотрят» вдоль, то транспорт обязан перемещаться именно туда даже в случае скольжения, и руль перекручивать нельзя.

Также стоит помнить метод «полета над ямами». Установив четкую скорость, колеса станут успевать перепрыгивать неровности и вероятный удар будет не столь чувствительным. Лучше всего преодолевать ямы со скоростью до 70 км/ч, тогда колеса просто перепрыгивают выбоины на ходу, создавая чувство полета.

Бывают случаи, когда предотвратить попадание в яму невозможно, но минимизировать последствия все же реально. При резком нажатии на тормоза масса автомобиля немного сместится вперед и существенно надавит на пружины. Потом водителю стоит отпустить педаль, и пружины распрямятся и подбросят передок вверх. Перемещение можно подкрепить газом, а в результате автомобиль как бы подпрыгивает перед ямой и минимизируются вероятные последствия столкновения.