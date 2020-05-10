Певец Тимати раскритиковал позицию американского Белого дома по Дню Победы

10.05.2020, 17:09, Разное

Популярный рэп-исполнитель Тимати разместил на своей странице в Instagram весьма эпатажную публикацию, в которой подверг критике руководство США за присвоение результатов победы над фашизмом. Публикация знаменитости вызвала целую волну масштабных дискуссий среди подписчиков.

Поводом для публикации Тимати в своем микроблоге послужило официальное поздравление с Днем Победы, размещенное на официальной странице Белого дома (США), которое, в свою очередь, “ретранслировал” певец в своей публикации. В обращении американского руководства в качестве победителей фашизма были упомянуты лишь Великобритания и США, а также отмечен “американский дух”, одолевший нацистов. Тимати, как российского гражданина, такая интерпретация истории не на шутку возмутила, и он всерьез призвал подписчиков перейти на страницу Белого дома и “оставить свои мысли” в комментариях. Многие фолловеры поспешили реализовать призыв кумира, а сам Тимати оставил под упомянутой публикаций иронический комментарий, в котором поздравил США с победой под Сталинградом, снятием блокады Ленинграда, взятием Рейхстага и т.п.

Что же касается непосредственно публикации музыканта, что позиции его подписчиков крайне разделились, что вызвало нешуточные споры между ними. Так, большинство поклонников певца возмущенно отписались, что американское руководство просто “уничтожило” роль РФ в победе над гитлеровской Германией. С другой стороны, немало фолловеров напомнили своим визави о плюрализме мнений и посоветовали своим негодующим оппонентам быть потолерантнее.

Стоит отметить, что в споре возникла и “третья сторона”. В частности, один подписчик из Казахстана заявил, что решающую лепту в победу над фашизмом внес СССР, и люди, провозглашающие победителями Россию, сами приуменьшают роль остальных союзных республик Советской страны. Так или иначе, но за день публикация Тимати была удостоена более 100 тысяч “лайков”.