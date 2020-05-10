Дочь Джуда Лоу стала лицом Fendi

10.05.2020, 17:00, Разное

Дочь актеров Джуда Лоу и Сэйди Фрост, Айрис, впервые появилась на страницах глянцевого журнала в возрасте 2 лет вместе с родителями. Осознанное решение стать моделью она приняла гораздо позже: ее дебют состоялся в 2015-м, когда девушка снялась в лукбуке Miu Miu. В 2017-м Айрис стала лицом рекламных кампаний Burberry, в марте этого года дефилировала на показе Miu Miu, а теперь носит гордое звание лица Fendi – фото рекламной кампании с участием 19-летней Лоу уже “в эфире”.

Fendi доверили Айрис рекламировать их культовую сумку Peekaboo: на снимках Лоу позирует в комнате с цветочными обоями, то и дело выставляя на передний план любимый многими аксессуар. К слову, своей любви к Peekaboo не скрывает и сама девушка:

Я с детства любила моду, поэтому мое появление в fashion-мире казалось мне вполне естественным. И я рада представлять сумку Peekaboo – она для тех, что следует собственному стилю. Она носибельна, шикарна – аксессуар вне времени.

Айрис Лоу для Fendi Отметим, что Айрис – второй ребенок Джуда Лоу и Сэди Фрост, которая долгое время считалась единственной официальной женой актера (до его женитьбы на Филиппе Коэн). Пара оформила отношения в сентябре 1997 года, но в 2003-м подала на развод. Одной из причин расставания знаменитостей считают неверность Джуда. Уже в 2004-м он начал бурный роман с коллегой по фильму “Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины” – Сиенной Миллер.