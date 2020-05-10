В королевской семье произошло пополнение

10.05.2020, 16:54, Разное

Принц Люксембурга Гийом впервые стал отцом. Супруга Стефания родила ему сына. Мальчик получил имя Шарль. “Вес малыша – 3190 грамм, рост – 50 сантиметров. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо”, – говорится в официальном сообщении.

Напомним, Гийом и Стефания познакомились в 2004 году. Однако встречаться они начали лишь через шесть лет. В 2012 году влюбленные сыграли свадьбу. О беременности принцессы стало известно в декабре прошлого года.