Появилась информация о начинке смартфона Vivo X50 Lite

10.05.2020, 16:53, Разное

Свежая информация о новом смартфоне Vivo X50 Lite появилась в базе Google Play Console. Данный мобильный аппарат получит чип Snapdragon 665.

Смартфон известной компании из Китая оснастят дисплеем формата Full HD+ с разрешением 2340 на 1080 точек. В верхней стороне экрана имеется незначительного размера каплевидный вырез для селфи-камеры. Функционирует девайс Vivo X50 Lite благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 665, у которого восемь ядер Kryo 260 и графический ускоритель Adreno 610. Прочие особенности гаджета – 8 Гб оперативной памяти, операционная система Android 10, а в тыльной части корпуса находится многомодульная камера, но сведений об ее датчиках пока нет.

Китайский технологический бренд Vivo является одним из крупнейших игроков рынка смартфонов. Его продукция очень востребована во многих государствах, в том числе и России. В общей сложности, в январе-марте производители поставили почти 275 миллионов смартфонов, что менее показателей прошедшего года на 17%. Тогда фирмы отгрузили больше 330 миллионов единиц мобильных устройств.