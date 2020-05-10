В ПФР объяснили, кому положена доплата в 5700 рублей к пенсии

10.05.2020, 16:53, Разное

В 2020 году некоторые пенсионеры получат прибавку к ежемесячным выплатам. Размер доплаты к пенсии составит около 5700 рублей, уточнили в ПФР и объяснили, кому она положена.

Право на эту выплату имеют пенсионеры, отметившие 80-летие. Однако не все из числа этих граждан ее получат. Прибавка не положена инвалидам первой группы, поскольку их пенсия изначально повышенная. Не увидят доплату в размере 5686,25 рублей и те люди, которым начислена социальная пенсия при недостающем стаже. Претендовать на прибавку не могут и россияне, получающие выплаты по утрате кормильца.

Пенсионерам, кому доплата положена, перечислят ее автоматически. Гражданам не нужно ходить в отделения ПФР и писать для получения дополнительной суммы заявление.