 

Кремль анонсировал совещание Путина по коронавирусу

10.05.2020, 16:48, Новости дня

Президент Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространением коронавируса.

«Завтра у президента запланировано совещание (по ситуации с коронавирусом)», – приводит слова Пескова ТАСС.

Как отмечает РИА «Новости», на совещании рассмотрят вопрос о продлении выходных дней РФ в связи с эпидемиологической обстановкой.

Напомним, на этой неделе Путину представили план снятия ограничений по коронавирусу.

Путин поручил губернаторам в ближайшие дни выработать планы действий по выходу из режима ограничений.



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