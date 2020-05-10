Le Monde – удалённая работа может привести к «телемиграции» квалифицированных кадров

10.05.2020, 16:35, Новости дня

Переход многих компаний на удалённую работу может способствовать появлению дипломированных сотрудников из другой страны, которые не переезжают для выполнения высококвалифицированной работы в многонациональной компании, пишет Le Monde со ссылкой на статью Группы геополитических исследований. Такие «телемигранты», согласно пессимистичной оценке, могут конкурировать на рынке труда и отобрать работу у «белых воротничков» из местного населения.



Reuters

Широкое использование удалённой работы может способствовать появлению «телемигрантов» в развивающихся странах, которые будут конкурировать на рынке труда с квалифицированными кадрами из промышленно развитых государств, пишет Le Monde. Издание ссылается на опубликованную 1 мая статью Группы геополитических исследований — независимого аналитического центра на базе многих университетов.

«Одним из последствий карантина из-за появления новых привычек будет, возможно, повсеместное распространение удалённой работы», — объясняет в статье аспирант Парижской школы экономики Сиприен Батю. Однако этот феномен может привести к глубоким изменениям в отношениях между сотрудниками и работодателями, поощряя помимо всего прочего «непривязанность к месту» квалифицированных рабочих кадров. Может появиться даже тип «телемигранта», придуманный экономистом Ричардом Болдуином. По словам Батю, это «множество компетентных фрилансеров, в основном из южных стран, которые с этих пор смогут конкурировать с квалифицированными кадрами».

Как напоминает специалист, до сегодняшнего дня глобализация, которую мы наблюдаем с 1980-х годов, главным образом проявлялась в том, что неквалифицированную работу выполняли в другой стране: так, множество многонациональных компаний решили развить свои производственные цепочки и построить заводы там, где рабочая сила стоит меньше. Что касается работы для дипломированных специалистов, компании предпочитали приглашать их из-за рубежа, а не переносить работу в другую страну, где сложно контролировать процесс. Однако теперь распространение удалённой работы может «открыть новую эру», когда «телемигранты будут получать всё больше мест в секторе услуг в ущерб живущим в стране «белым воротничкам».

Тем не менее Батю подчёркивает: наряду с таким мрачным сценарием существует и оптимистичный, в котором телемигранты не обязательно заменят работающее население страны. Например, их могут нанимать в дополнение, особенно в тех областях, где предприятиям не хватает рабочих рук, что сдерживает его развитие. «В таком случае даже временный приём на работу любого телемигранта может увеличить число рабочих мест в самой стране вместо того, чтобы их сократить», — уточняется в статье.

Таким образом, знаменитой формуле обычного дня французского рабочего «метро-работа-сон» ничто не угрожает, пишет во введении к статье Андреа Гарнеро, экономист из Организации экономического сотрудничества и развития. В конце концов, отмечает Le Monde, гениальные идеи рождаются в том числе во время обсуждений вокруг кофемашины или в офисных коридорах.