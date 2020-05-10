Ирина Грибулина: “В период беременности муж бил меня в живот, из-за чего случился выкидыш”

10.05.2020, 16:30, Разное

Ирина Грибулина пояснила о том, каким непростым оказался её третий брак. Как призналась певица, в период беременности муж бил её в живот, из-за чего случился выкидыш, и она практически лишилась шансов снова забеременеть.

Ирина Грибулина четырежды была замужем, но третий брак оказался самым неудачным. Композитор прожила более 10 лет с Владимиром Маргойтом, который отличался непростым характером и ревновал жену к её профессии, хотя на заработанные ею немалые деньги строил дом. Кроме того, он не хотел детей, в отличие от супруги. Когда же та наконец-то забеременела, житель начал распускать руки и бить её в живот. В конечном итоге артистка потеряла ребёнка и узнала о неспособности впредь забеременеть. Угасла и любовь, которую звезда испытывала к избраннику.

После всего пережитого артистка решила уехать в Италию, где повстречала четвёртого мужа, но их счастье длилось недолго, так как он хотел иметь детей. После расставания с ним Ирина Грибулина отправилась к Гробу Господню в Иерусалим. Знаменитость буквально вымолила себе ребёнка, попросив Бога забрать у неё всё материальное, но дать ей дитя. Сразу же после возвращения в Москву на неё напали в собственной квартире, полностью вынеся все ценности из жилища, а спустя некоторое время врачи рассказали ей о беременности. Имя отца дочери Анастасии звезда до сих пор скрывает, считая, что это не имеет значения. Родителем наследницы является некий молодой человек, с которым композитор не собиралась строить дальнейшие отношения. По её словам, он молод и красив и заслуживает другой жизни.



В настоящий момент дочери уже исполнилось 23 года. Она развивает свои творческие способности, следуя по стопам матери. Наследница звезды уже успела окончить ГИТИС и институт и теперь играет в театре и кино. Актриса признаётся, фактически у неё не было выбора, чем заниматься в жизни, поскольку за неё уже всё было решено, но это не расстраивает начинающую артистку, ведь она полностью доверяет своей матери и считает ту лучшей подругой.