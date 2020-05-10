 

В Илоне Маске заподозрили русского разведчика

10.05.2020, 16:30, Новости дня

Американский бизнесмен Илон Маск может оказаться современным «Штирлицем», поэтому он и пишет в Twitter по-русски, намекнул гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу», – написал Рогозин у себя в Twitter, комментируя запись, сделанную американским бизнесменом в соцсети.

Его мысль развил член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

«Наконец-то все прояснилось. Маск, как настоящий русский человек, не мог не отпраздновать 9 Мая и по русскому обычаю злоупотребил. Наконец-то мы узнали, кто он. Как было сказано в «Семнадцати мгновениях весны», что когда женщина рожает, она кричит на родном языке, то человек, когда выпьет, начинает говорить на своем родном языке», – сообщил Ионин РИА «Новости».

Напомним, американский бизнесмен Илон Маск по-русски обругал экс-министра труда США Роберта Райха.

Райх написал в Twitter, что Маск «угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем». Он указал, что это «капитализм в худшем проявлении».

«Идиот», – ответил ему бизнесмен на русском. Затем извинился и уточнил, что хотел написать «скучный идиот».

Речь идет о ситуации вокруг компании Маска Tesla, которой санитарные власти Калифорнии не разрешили возобновлять производство из-за ситуации с коронавирусом.

Отметим, что в последние годы Маск неоднократно писал в Twitter по-русски, хвалил российские ракеты, ракетные двигатели и инженеров. А на днях его жена певица Граймс выложила в своем Instagram фотографию, где на ней надета футболка с кириллицей.



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