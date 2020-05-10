Пятый самолет с российскими военными вылетел из Италии

10.05.2020, 16:30, Новости дня

Пятый самолет с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны вылетел из итальянской Вероны в Россию, говорится в сообщении пресс-службы российского военного ведомства.

«C аэродрома Виллафранка в Россию вылетел пятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии», передает ТАСС содержание сообщении.

10 мая двумя самолетами в РФ ожидаются 14 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники.

Ранее в Подмосковье приземлился четвертый самолет, который доставил российских военных, помогавших Италии бороться с коронавирусом. Как отметил итальянский посол Паскуале Терраччано, сотрудничество Италии и РФ «дало важные плоды в медицинско-санитарной сфере».

Напомним, российские военные провели дезинфекцию и санитарную обработку в пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Ломбардии к западу от Бергамо – в городах Вилла-д’Адда, Сан-Пеллегрино-Терме, Вилла-д’Альме и Дзоньо.