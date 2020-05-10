 

Пятый самолет с российскими военными вылетел из Италии

10.05.2020, 16:30, Новости дня

Пятый самолет с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны вылетел из итальянской Вероны в Россию, говорится в сообщении пресс-службы российского военного ведомства.

«C аэродрома Виллафранка в Россию вылетел пятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии», передает ТАСС содержание сообщении.

10 мая двумя самолетами в РФ ожидаются 14 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники.

Ранее в Подмосковье приземлился четвертый самолет, который доставил российских военных, помогавших Италии бороться с коронавирусом. Как отметил итальянский посол Паскуале Терраччано, сотрудничество Италии и РФ «дало важные плоды в медицинско-санитарной сфере».

Напомним, российские военные провели дезинфекцию и санитарную обработку в пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Ломбардии к западу от Бергамо – в городах Вилла-д’Адда, Сан-Пеллегрино-Терме, Вилла-д’Альме и Дзоньо.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Путин перенес празднование окончания Второй мировой войны

20.04 / National Interest нашел 10 причин для расформирования НАТО

27.04 / Смертную казнь для несовершеннолетних отменили в Саудовской Аравии

07.05 / Оценена вероятность распространения коронавируса при купании

14.04 / Саудовская Аравия возобновляет нефтяную войну?

28.03 / Совокупный госдолг Украины в феврале снизился в гривне на 1,46% – Минфин

29.03 / Собчак заявила о «времени истероидов»

04.04 / Российские туристы из Намибии вылетели в Германию

05.04 / Смартфон Samsung Galaxy A21s появился в бенчмарке

05.04 / Коронавирус ускорил наступление будущего

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска