 

Заболевшая пневмонией Татьяна Васильева рассказала, что идёт на поправку

10.05.2020, 16:30, Разное

Татьяна Васильева порадовала своих поклонников, рассказав, что идёт на поправку. Известно, недавно знаменитость обратилась к медикам, и те диагностировали у неё двустороннюю пневмонию.
Не так давно Татьяна Васильева оказалась в числе отечественных звёзд, пожаловавшихся на самочувствие. Актриса обратилась к врачу, как только начала кашлять, и у неё поднялась температура. Медики провели осмотр и сообщили, что у неё двусторонняя пневмония. Как недавно проинформировала артистка, своевременный диагноз стал залогом успешного лечения. В настоящий момент температура уже спала, и она идёт на поправку. Вероятно, считает актриса, её карантин скоро закончится. В то же время пока нет ясности, что именно спровоцировало осложнение в дыхательных путях.

Первый тест не дал положительного результата на COVID-19, а второй Татьяна Васильева пока не делала. По признанию знаменитости, ей пока не предлагали пройти его повторно, а к кому обратиться самостоятельно, она не знает. Из-за этого звезда не представляет, что врачи ей скажут, и каковыми будут их дальнейшие действия.



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