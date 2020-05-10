В Москве откроют большую часть закрытых вестибюлей метро с 12 мая

10.05.2020, 16:17, Разное

Закрытых прежде в связи с коронавирусом 48 из 78 вестибюлей метро Москвы откроют с 12 мая. Об этом рассказали представители властей города.

Замруководителя Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что уже с 12 мая в мегаполисе заработают 48 из 78 вестибюлей местного метрополитена, ранее прекративших работу из-за пандемии коронавируса нового типа. Первыми введут в эксплуатацию станции со средним пассажиропотоком больше 1500 человек в сутки.

Изменения, связанные с эпидемией, коснулись и других сфер жизни в Москве. Так, с 12 мая в целях плана по уменьшению заболеваемости в городском транспорте необходимо будет находиться в перчатках и масках по требованию Роспотребнадзора, в обратном случае провинившихся станут штрафовать. С того же дня в столице РФ было принято решение восстановить работу строительных объектов и промышленных предприятий.

Согласно последним данным, на территории РФ зарегистрировали 11 012 эпизодов заражения Covid-19, всего в пределах государства численность инфицированных составила более 200 тысяч человек. Между тем, за сутки из клиник выписали 2,3 тысяч человек, еще около 34,3 тысячи лиц смогли с успехом преодолеть болезнь.