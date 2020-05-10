Тюрьма и удары плетью. В Иране судят активистов, выходивших на митинги после крушения самолета МАУ

10.05.2020, 16:15, Новости дня

Как минимум 13 участников антиправительственных акций, прошедших в Иране после гибели украинского Boeing, приговорены к тюремному заключению, об этом 8 мая сообщила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

Наиболее суровый приговор вынесен студенту из Тегерана Мустафе Хашемизаде. По статье “собрание и сговор с целью нарушения национальной безопасности” ему дали пять лет тюрьмы, за “нарушение общественного порядка” приговор составил год заключения и 74 удара плетью.

Еще одному студенту, Амиру Мохаммаду Шарифи, дали шесть месяцев тюрьмы за “антигосударственную пропаганду”. По этой же статье осуждены 11 участников митинга в городе Амоль, выяснили правозащитники.

“Иранские власти следуют своей обычной практике уклонения от ответственности. Отказываясь предоставить подробную информацию о виновных в смертельной ошибке, судебные чиновники не жалеют времени на вынесение приговора людям, протестовавшим в связи с гибелью 176 человек”, – заявил заместитель директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку Майкл Пейдж.

Организация призвала Тегеран прекратить преследование участников мирных акций протеста.

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины” разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был по ошибке сбит иранскими военными. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и “по форме и высоте полета напоминал вражеский объект”. Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

В Тегеране на акцию протеста 11 января вышли родственники и друзья иранцев, погибших в авиакатастрофе, студенты и неравнодушные горожане. Акции также прошли в других городах. Митингующих разгоняли слезоточивым газом.

12–14 января протесты продолжились, в ходе митингов звучали призывы к отставке властей.