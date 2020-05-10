Roland Garros может пройти без зрителей

10.05.2020, 16:15, Новости дня

Открытый чемпионат Франции по теннису Roland Garros в 2020 году может пройти без зрителей из-за пандемии коронавируса. Об этом в комментарии агентству AFP сообщил президент Французской федерации тенниса Бернар Джудичелли.

По его словам, проведение соревнований при пустых трибунах позволило бы реализовать часть экономической модели турнира, в том числе, права на трансляцию и спонсорство.

На данный момент окончательное решение о проведении турнира еще не принято.

Roland Garros должен был пройти в Париже с 25 мая по 7 июня, однако из-за пандемии его перенесли на осень – он пройдет с 20 сентября по 4 октября.

Турнир Roland Garros входит в четверку турниров серии “Большого шлема”.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции был отменен также 134-й теннисный турнир Wimbledon. Начало турнира было запланировано на 29 июня.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в конце 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 10 мая, общее количество инфицированных в мире превысило 4,04 млн, из них более 1,38 млн вылечились, а 279,6 тыс. умерли.