Кристина Асмус не сдержала эмоций во время публичного чтения отрывков из книги «У войны не женское лицо»

10.05.2020, 16:09, Разное

Актриса Кристина Асмус расплакалась во время публичного чтения книги белорусской писательницы Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». Знаменитость поделилась соответствующим роликом, присоединившись к акции своих коллег по шоу-бизнесу, приуроченной ко Дню Победы.

В канун 75-й годовщины окончания Великой отечественной Войны российские знаменитости решили провести акцию, прочитав отрывок из любой книги, посвященной данному событию. Актриса Кристина Асмус выбрала произведение Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» и не сдержала слез во время прочтения.

По словам звезды, её очень поразила книга, порой она даже не могла перевернуть страницу из-за нахлынувших эмоций. Интернет-пользователи поблагодарили Асмус за то, что она также стала участницей такой важной акции.