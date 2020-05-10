 

Путин: Россия надежно защищена от любых посягательств извне

10.05.2020, 16:09, Разное

Россия прочно защищена от любых посягательств извне. Об этом российский лидер заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в телевизионной передаче «Москва. Кремль. Путин».
Можно с твердой уверенностью сказать, что на сегодняшний день РФ абсолютно надежно защищена от каких бы то ни было посягательств. Такую позицию лидер государства озвучил еще во время визита в дагестанский Ботлих в сентябре 2019 года, куда прибыл на празднование 20-й годовщины победы над терроризмом. Рассуждая о событиях минувших лет, президент признал, если бы страну не удалось удержать от распада, ее могло ожидать печальное будущее. В качестве примера лидер нации привел трагические события, происходившие в Югославии. В то время главной задачей руководящих структур Российской Федерации была целостность государства, а желающие разделить его мечтают только о том, чтобы властвовать, отметил президент. Этот план мог быть реализован 20 лет назад. Такое желание наблюдалось в разных регионах страны. Они вписывали в свои уставы что угодно, но только не принадлежность к Российской Федерации, однако тогда было сделано все, чтобы не допустить реализации гнусного сценария.

К слову, накануне, в день празднования 9 мая, Владимир Путин высказался о планах на будущее. Президент отметил, что продолжит модернизацию вооруженных сил и оснащение их новейшими видами вооружения.



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