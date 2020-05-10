В Москве решили открыть 48 вестибюлей метро

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10.05.2020, 16:08, Новости дня

С 12 мая 48 из 78 вестибюлей Московского метрополитена, закрытых ранее в связи с пандемией коронавируса, заработают вновь, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«С 12 мая мы планируем открыть 48 из 78 вестибюлей метро, закрытых ранее в связи с пандемией, в первую очередь на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тыс. человек в сутки», – передали в сообщении Telegram-канала слова главы департамента, заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Напомним, в конце апреля некоторые наименее востребованные вестибюли станций московского метро закрылись из-за низкой нагрузки в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Позже Роспотребнадзора рассмотрел возможность сделать обязательным ношение маски для пассажиров Московского метрополитена. 



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