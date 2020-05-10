Коронавирус маскируется под редкий и опасный синдром

10.05.2020, 16:06, Новости дня

Пальцы ног будто обморожены, чаще всего это встречается у детей и молодых людей. Так испанские врачи описывают, возможно, новый симптом коронавирусной инфекции.

На повреждения кожи у пациентов с COVID-19 впервые обратили внимание в Испании и Италии. Внешне все напоминало обморожение, хотя теплый средиземноморский климат вообще не располагает к подобным травмам. Вполне возможно, что китайские врачи замечали такие симптомы, но все их усилия, конечно, были направлены на борьбу с более грозными осложнениями от инфекции. По словам экспертов, удивляться так называемым ковидным пальцам" не стоит. Сыпь и экземы — следствие борьбы иммунитета с вирусом.

"Большая часть сыпи при коронавирусе, как и остальных вирусных инфекциях, включая ОРВИ, это иммунная реакция на виремию. Это попадание вируса в кровь. Попадание вирусных антигенов в кровь это абсолютно закономерно, это абсолютно ожидаемо и не должно вызывать никаких опасений", — пояснил Симон Мацкеплишвили, заместитель директора медицинского центра МГУ имени М. В. Ломоносова, член-корреспондент РАН.

Поначалу нарывы на пальцах ног связывали с тромбами. Как известно, коронавирус влияет на свертываемость крови, именно поэтому некоторым пациентам назначают антикоагулянты.

Но к сегодняшнему дню кожных проявлений болезни набралось уже так много, что их пришлось разделить на несколько групп. Это высыпания, похожие на крапивницу, красно-синяя сетка из сосудов (ее еще называют "мраморной кожей"), кореподобная сыпь. Причем, украсить все это может и ноги, и руки, и торс.

Согласно приведенной испанскими врачами статистике, в 47 процентах случаев отмечаются высыпания в виде небольших плоских или выпуклых волдырей. Они держатся примерно неделю и появляются одновременно с другими симптомами, чаще всего сопровождают тяжелое течение болезни. Мраморная кожа диагностирована у 6 процентов пациентов, в основном пожилых и тоже тяжелых. На поздней стадии к ней иногда добавляются пятна, похожие на результат обморожения. А вот остальные реакции обычно предшествуют другим симптомам COVID-19 и, по мнению американских медиков, могут служить маркером этого заболевания.

"Кожные симптомы могут варьироваться от высыпаний, как при ветрянке, до крапивницы и до состояния, напоминающего обморожение. Это результат появления небольших сгустков крови в сосудах пальцев ног и рук. Такие симптомы чаще встречались среди молодых пациентов. При этом они не имели никаких симптомов коронавируса или имели очень слабо выраженную симптоматику", — рассказал дерматолог Денди Энгельман.

Впрочем, российские специалисты не разделяют оптимизма своих заокеанским коллег.

"Надо понимать очень важную вещь. Сыпь у пациентов с коронавирусом может быть не только следствием вирусной инфекции. Многие препараты, которые мы принимаем в этой ситуации, могут вызывать сыпь, они могут вызывать эти проявления", — считает Симон Мацкеплишвили.

В чем врачи единодушны, так это в том, что кожные симптомы коронавируса требуют внимательного изучения, ведь они могут предшествовать резкому ухудшению состояния.

Буквально на днях британские педиатры забили тревогу. Сообщают о многочисленных случаях аномального течения предположительно COVID-19 у детей. Все начинается с сыпи и лихорадки, а заканчивается реанимацией. Клинические проявления сильно походят на тяжелую форму синдрома Кавасаки. Это редкое заболевание, которое вызывает воспаление в стенках артерий и может ограничивать приток крови к сердцу.

Маленькие пациенты с подобными симптомами есть и в США. Только в штате Нью-Йорк 64 ребенка.

Текст:

Метеовести