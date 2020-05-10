Еврокомиссия пригрозила Германии санкциями

10.05.2020, 16:06, Новости дня

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключает запуска санкционной процедуры против Германии за нарушение законодательства Евросоюза в связи с решением Федерального конституционного суда в Карлсруэ по Европейскому центральному банку (ЕЦБ). Председатель Еврокомиссии уведомила об этом депутата Европарламента от Европейской партии зеленых Свена Гигольда. Последний ранее призвал Еврокомиссию провести проверку на предмет нарушения Германией общеевропейского законодательства.

Суд в Карлсруэ 5 мая высказал мнение, что многомиллиардная скупка ЕЦБ государственных облигаций стран еврозоны, осуществляемая с 2015 года с целью оживления экономики ЕС, противоречит основному закону ФРГ. Дело в том, что к проверке соразмерности решений ЕЦБ не подключены правительство Германии и Бундестаг. По сути, судебная инстанция подтвердила, что действия ЕЦБ фактически лишают Берлин части экономического суверенитета без согласия на это германского правительства, передает ТАСС.

Таким образом, германский суд не согласился с решением Европейского суда, постановившего в 2018 году, что практика ЕЦБ по скупке облигаций, которую особенно критикуют в Германии, законна. Германскому Бундесбанку теперь запрещено участвовать в программе ЕЦБ по скупке гособлигаций по истечении 3-месячного переходного срока, пока Совет управляющих не представит убедительных доказательств того, что подобная практика находится в его компетенции.

Урсула фон дер Ляйен обещает тщательно проанализировать решение германского суда, заявив, что "относится к этому делу очень серьезно". По ее словам, последнее слово в том, что касается законодательства ЕС, всегда остается за Европейским судом.

Решение германского суда стать причиной серьезного юридического раскола в ЕС и усилить противоречия между странами-донорами (Германия и государства Северной и Северо-Западной Европы) и странами-получателями средств из бюджета ЕС (государства Восточной и Южной Европы). Особенно острым данный конфликт становится сейчас, когда страны ЕС обсуждают планы финансирования общеевропейских программ восстановления после пандемии коронавируса COVID-19.