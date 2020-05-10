Посол России напомнил об общем вкладе в Победу

10.05.2020, 16:06, Новости дня

Вклад в Победу над нацизмом в 1945 году, наряду с Красной армией, внесли союзники и антифашисты из многих стран мира, сообщил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. 10 мая он выступил с видеообращением по случаю празднования 75-й годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен.

По данным российского дипломата, в Маутхаузене были зверски замучены 122 тысячи представителей разных национальностей, 32 тысячи 180 из них были гражданами Советского Союза. Посол отметил, что тысячи узников нацистских концлагерей смогли выжить там, где, казалось, выжить невозможно.

"У преступлений нацизма нет срока давности. Мы обязаны помнить, какой ценой была одержана Победа", — цитирует слова Любинского ТАСС.

10 мая в Австрии прошла памятная церемония в честь освобождения концлагеря, организованная комитетом узников Маутхаузена. Мероприятие состоялось в формате онлайн из-за пандемии коронавируса.

Концлагерь Маутхаузен, созданный в 1938 году как отделение лагеря смерти Дахау, был освобожден 5 мая 1945 года американскими войсками. В февраля в Австрии отметили 75-летие со дня массового восстания в концлагере Маутхаузен.