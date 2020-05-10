Гарик Харламов предложил Дональду Трампу учить историю с помощью военных фильмов

10.05.2020, 15:53, Разное

Российский артист Гарик «Бульдог» Харламов раскритиковал информацию в микроблоге Белого дома касательно победы над Германией в 1945 году, якобы являющейся заслугой исключительно США и Великобритании. В своем сообщении юморист предложил Дональду Трампу посмотреть советские фильмы для исправления ситуации.

После ознакомления с постом, который был размещен на официальной странице американского Белого Дома, в социальной сети Instagram известный отечественный комик и актер Гарик Харламов обнародовал ответное послание. В материале правительства США указано, что весь мир отмечает День победы над войсками сателлитами национал-социалистической Германии 8 мая, что не понравилось артисту. Российский артист процитировал пост Белого Дома, что в 1945 году именно Великобритания и США одержали верх над Третьим Рейхом, отдельно отметив отсутствие упоминания в материале участия СССР в войне. По мнению «Бульдога», это понятно с точки зрения западных государств, но неправильно с исторической.

Гарик Харламов заметил, путаница с датами и участниками Второй мировой войны имеется давно, но сейчас настало время это исправить методом демонстрации военных кинокартин советского производства. Обратился в собственном сообщении Гарик Харламов лично к американскому президенту Дональду Трампу, который, как информирует актер, не знает историю, и порекомендовал ему ознакомиться с фильмами о войне времен СССР. Он выступил с предложением отправить наименования таких лент на официальный портал Белого Дома, с чем согласились его подписчики.

СССР во время войны с Германией получал весомую поддержку со стороны США в виде лекарств, медицинского оборудования, продуктов питания, оружия, техники, нефти. Данная программа получила название ленд-лиз. Отдельное место занимает продовольствие: почти весь состав армии и существенная доля гражданского населения пользовалась провизией, доставленной из США.