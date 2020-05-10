 

Realme готовит свой первый смартфон с аккумулятором на 6000 мАч

10.05.2020, 15:53, Разное

На сегодняшний день большое количество мощных девайсов оснащены батареей ёмкостью в 4 тысячи мАч. Впрочем, такие компании, как Samsung, Xiaomi и ряд других производителей оснащают устройства элементами питания ёмкостью до 5 тысяч мАч. Realme готов превысить и этот показатель, сообщают инсайдеры.
Не так давно появилась информация, что вышеназванная компания разрабатывает смартфон с батареей на 6000 мАч. К слову, менее ёмкие аккумуляторы сейчас, как правило, встречаются только в Samsung. Именно они задали моду оснащать не самые дорогие девайсы такими элементами питания. Возможно, вскоре это и вовсе станет нормальным явлением.

Что касается новинки от Realme с батареей на 6 тысяч мАч, то подробных технических характеристик пока не предоставлено. Вероятно, данный гаджет войдет в категорию бюджетных, а его стоимость вряд ли превысит показатель в 200-250 долларов, уверяют специалисты.



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