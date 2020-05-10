 

Россияне возмутились фото Ольги Бузовой на 9 Мая

10.05.2020, 15:48, Новости дня

На российскую ведущую и исполнительницу Ольгу Бузову обрушилась волна критики в Сети за фотосессию в лесу, которую она посвятила Дню Победы.

Многие подписчики ее страницы в Instagram отнеслись негативно к фотографиям, где Ольга Бузова в военной форме Великой Отечественной войны позирует на фоне лесного массива.

Подписчики назвали фотосессию кощунством по отношению к одному из самых значимых для жителей РФ празднику.

Так, под постом люди оставляют подобные комментарии: «Укладка, косметика…Не думаю, что ветераны на войне именно так выглядели», «Могла бы не краситься», «Смешно очень, браслеты снять нужно», «А если реальная война – для чего весь этот пафос?», «Интересно, медсестры с поля боя раненых тоже с таким макияжем выносили? Кощунство какое-то», «Святое бы не трогала. Сплошной хайп».

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова побила рекорд по количеству подписчиков в российском сегменте соцсети Instagram. Так, число ее подписчиков выросло до 19,1 млн человек, такого количества подписчиков нет ни у кого из ее коллег.



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