70-летняя Вера Вонг продемонстрировала точеную фигуру: секреты красоты дизайнера

10.05.2020, 15:42, Разное

Веру Вонг уже давно “обвиняют” в том, что дизайнер или пьет кровь младенцев, или владеет магией, или знает рецепт специального молодильного зелья, ведь выглядеть так, как выглядит она, без волшебной помощи довольно сложно. В июне королева свадебной моды, в платьях которой под венец шли Ким Кардашьян, Виктория Бекхэм, Дженнифер Гарнер и другие звезды, отмечает свой 71 день рождения. За месяц до праздника Вера решила подлить масла в огонь и опубликовала фото, где демонстрирует накачанный пресс и стройные ноги. На вопрос фолловеров, правда ли она родилась в 1949 году, Вонг ответила: “Чистая правда”.

Вера Вонг Вера ВонгО том, как ей удается выглядеть на все сто – процентов, а не лет – Вера говорит редко, но все же говорит. Так, весомым плюсом она считает гены: родители Вонг родом из Китая, многие жители которого отличаются стройными фигурами и хорошей кожей. Главный секрет красивой кожи, по мнению дизайнера, – отсутствие загара:

Я не из тех, кого вы запросто встретите на пляже. Всегда предпочитаю надевать многослойные наряды и защищаться от солнца.

У Веры спортивное прошлое — когда-то дизайнер занималась фигурным катанием, и сейчас старается не терять форму, упражняясь на тренажерах (например, на беговой дорожке). Что касается питания, много лет назад Вонг познакомилась с японским врачом Хироми Шинья, который проводит операции на кишечнике, и стала практиковать изобретенную им систему. Она, к слову, изложена в книге хирурга – “О вреде “здорового питания”, или как дожить до 100 лет, не болея”.

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