Паралимпиец Бурлаков: Никто и ничто не состоянии отнять у нас День Победы

10.05.2020, 15:30, Новости дня

«Победа принадлежит советскому народу, Красной Армии и нам – наследникам победителей. Потому никто и ничто, включая коронавирус и некоторых наших западных партнеров, не в состоянии ее у нас отнять», – сообщил газете ВЗГЛЯД спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, подводя итоги празднования Дня Победы в РФ в условиях коронавируса.

«Да, в этом году не было масштабных мероприятий, не было парада Победы на Красной площади и по улицам не прошел «Бессмертный полк». Но праздник все равно удался. Он был не таким, как мы привыкли, но появились новые форматы празднования, и это здорово», – рассказал спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты Сергей Бурлаков.

«Я еще до коронавируса говорил, что ветеранов нужно беречь. Когда их привозят на массовые мероприятия, когда их дергают для фотосессий и интервью – они очень устают. Им нужны забота и внимание. И то, что вчера были организованы концерты для ветеранов возле их домов – это правильно», – продолжил собеседник.

«Также я отмечу акцию «Окна Победы», когда люди выставляли фотографии своих героических родственников. И все видят: здесь живут внуки и правнуки, которые помнят и чтят своих дедов и прадедов. Такие акции говорят о единстве и сплоченности народа. И никакой коронавирус или наши западные партнеры нас не сломают», – подчеркнул Бурлаков.

«Но что меня всегда удивляет – это публикации наших псевдооппозиционеров. Когда человек, чьи корни лежат в Санкт-Петербурге, и чьи предки пережили блокаду Ленинграда, говорит о непонимании празднования 9 Мая – это вызывает у меня оторопь. Когда они рассуждают о неэтичности празднования Дня Победы по отношению к побежденным – это что вообще такое?», – риторически спросил собеседник.

«В итоге из-за непомнящих своего родства у нас проблем может быть больше, чем из-за коронавируса. Но я искренне рад, что на фоне режима самоизоляции у нас появляются новые форматы празднования Дня Победы. Ты можешь зажечь свечу или фонарики, выставить портреты героических предков, принять участие в минуте молчания, а затем вместе со всем двором спеть песню «День Победы». Это очень круто!», – заключил Бурлаков.

Напомним, 9 мая россияне по всей стране исполнили песню «День Победы» из окон своих домов в рамках акции «Окно Победы».

Ранее в ходе своего поздравления ветеранов и граждан РФ с Днем Победы президент страны Владимир Путин пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет «широко и торжественно» отмечено в России.

Путин заявил, что «мы обязательно широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу».

Он указал, что «будет наш главный парад на Красной площади и народный марш «Бессмертного полка» – марш нашей благодарной памяти и неразрывной кровной живой связи между поколениями».