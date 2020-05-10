Ученые рассказали, чем полезен отвар ромашки для людей после 50-ти

10.05.2020, 15:30, Разное

Понизить уровень сахара в крови может помочь обычная ромашка. Ученые-эндокринологи советуют принимать отвар растения людям после 50-ти.

Отвары ромашки имеют успокаивающее и противовоспалительное воздействия, способные оказать существенную помощь при синдроме раздражения кишечника. В цветках содержится большое количество никотиновой и аскорбиновой кислоты, кальция, холина, натрия витамина B и бета-каротина. Употреблять лечебный отвар необходимо также тем людям, которые стараются похудеть из-за ее минимальной калорийности.

Ромашка может эффективно противодействовать формированию раковых клеток, развитию депрессии и повышению глюкозы. Такие свойства имеют связь с выделением токсинов из организма и активацией обмена веществ. Всего одна чашка травяного чая избавит от боли в голове, заменив препараты, негативным образом воздействующие на нормальное функционирование печени. Регулярное употребление отваров из ромашки поспособствует очищению желчегонных и почечных протоков.

Ранее специалисты в сфере медицины рассказали, каким образом можно очистить печень после лечения от гриппа. В частности, подобным пациентам рекомендуется употреблять капустный рассол вместе с натуральным томатным соком: нужно смешать по 0,5 стакана каждого напитка и пить полученную смесь трижды в день. В перечень полезных ингредиентов отнеси врачи также и гранатовый сок, а в рацион питания включить свежие овощи.