В Москве спортсмен застрелил своего парня и ранил его мать

10.05.2020, 15:30, Разное

В северо-западной части Москвы молодой человек в подъезде дома устроил стрельбу, убив своего парня и ранив его мать. Спортсмен расправился с ними, предположительно, из-за шантажа женщины, узнавшей об его гомосексуальной связи с ее родственником.

По предварительным сведениям, москвичка нашла в телефоне сына снимки интимного характера, доказывавшие далекие от приятельских отношения молодых людей. Женщина начала шантажировать партнера своего наследника, часто захаживавшего к ним в гости, используя в качестве орудия давления пикантные фотографии.

Молодой человек, в очередной раз отправляясь к близкому другу, прихватил пистолет. Спортсмен открыл стрельбу прямо в подъезде, убив своего парня и ранив его мать. Сам стрелок тоже травмировался и сейчас пребывает в больнице в тяжелом состоянии. Пострадавшая жительница находится в реанимации, передает Лайф.

В представительстве СУСК РФ Москвы факт стрельбы подтвердили. Выясняются обстоятельства дела.