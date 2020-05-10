Видео: Странные имена детей знаменитостей

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10.05.2020, 15:30, Новости дня

Американский предприниматель Илон Маск решил назвать новорожденного сына X Æ A-12, что сам позже расшифровал как «Икс Эш Архангел», где X – неизвестная переменная, Æ – «искусственный интеллект» по-эльфийски, а А-12 – это самолет-разведчик Lockheed A-12, известный под названием «Архангел». Столь же необычные имена, данные знаменитостями своим детям, найти сложно, но чуть менее выдающиеся все же есть.

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