 

“Как голос похож на мамин”: Дочь Юлии Началовой спела в честь Дня Победы

10.05.2020, 15:09, Разное

Дочь Юлии Началовой спела в честь Дня Победы песню “Письма с фронта”. Те, кто услышал композицию, сошлись во мнении, что у неё очень похож голос на мамин.
Дочь Юлии Началовой после смерти знаменитости воспитывается бабушкой с дедушкой. Родственники прилагают максимальные усилия, чтобы 13-летняя девочка не только ни в чём не нуждалась, но и получала достойное образование. Уже сейчас стало понятно, Вера Алдонина тяготеет к творчеству. Как и мать, она любит петь, и в настоящий момент не только берёт уроки игры на фортепиано, но и принимает участие в различных музыкальных постановках и мюзиклах. 9 мая многие поклонники скончавшейся звезды смогли лично убедиться в таланте ребёнка. Такая возможность у них появилась благодаря публикации в микроблоге отца подростка – Евгения Алдонина. Девочка спела песню в честь Дня Победы, поразив вокальными данными пользователей социальной сети Instagram. Исполнив композицию, посвящённую родственнику, павшему в бою в 1941 году, начинающая певица продемонстрировала свой талант.

Видеоролик сразу же начал набирать популярность и одобрительные лайки, а также многочисленные комплименты. Многие сошлись во мнении, что дочь Юлии Началовой унаследовала мамин голос, и в отдельных отрезках фолловеры слышали именно умершую звезду, а не Веру Алдонину.



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