Роскосмос подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ» на орбите

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10.05.2020, 15:08, Новости дня

ЦНИИмаш, головной научный институт Роскосмоса, подтвердил разрушение на орбите Земли сбрасываемых баков разгонного блока «Фрегат-СБ», сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В госкорпорации сообщили, что «на основе анализа измерительной информации автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтверждено разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока «Фрегат-СБ», передает ТАСС.

В Роскосмосе пояснили, что этот разгонный блок использовался при выводе на орбиту астрофизического спутника «Спектр-Р» в 2011 году. В данный момент идет «детальный сбор измерительной информации, уточнение количества и параметров орбит обнаруженных фрагментов и анализ их достоверности».

Разрушение сбрасываемых баков произошло 8 мая в интервале времени 8.00-9.00 ДМВ в акватории Индийского океана. В этот момент они находились на орбите с параметрами 3606 км на 422 км.

В субботу 18-я эскадрилья по контролю космического пространства ВВС США сообщила о разрушении топливного бака российского разгонного блока «Фрегат» в космосе. Всего они отследили 65 обломков.

Универсальный разгонный блок «Фрегат» был разработан в 1990-х годах научно-производственным объединением имени Лавочкина (НПО Лавочкина).

Помимо базового блока, включая его модернизированную версию «Фрегат-М», были также созданы модификации «Фрегат-СБ» и «Фрегат-МТ».

Разгонные блоки используются в составе ракет-носителей как дополнительная ступень. Они обеспечивают выведение космических аппаратов на широкий спектр околоземных орбит и на межпланетные траектории.



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