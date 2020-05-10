Роскосмос подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ» на орбите
10.05.2020, 15:08, Новости дня
ЦНИИмаш, головной научный институт Роскосмоса, подтвердил разрушение на орбите Земли сбрасываемых баков разгонного блока «Фрегат-СБ», сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
В госкорпорации сообщили, что «на основе анализа измерительной информации автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтверждено разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока «Фрегат-СБ», передает ТАСС.
В Роскосмосе пояснили, что этот разгонный блок использовался при выводе на орбиту астрофизического спутника «Спектр-Р» в 2011 году. В данный момент идет «детальный сбор измерительной информации, уточнение количества и параметров орбит обнаруженных фрагментов и анализ их достоверности».
Разрушение сбрасываемых баков произошло 8 мая в интервале времени 8.00-9.00 ДМВ в акватории Индийского океана. В этот момент они находились на орбите с параметрами 3606 км на 422 км.
В субботу 18-я эскадрилья по контролю космического пространства ВВС США сообщила о разрушении топливного бака российского разгонного блока «Фрегат» в космосе. Всего они отследили 65 обломков.
Универсальный разгонный блок «Фрегат» был разработан в 1990-х годах научно-производственным объединением имени Лавочкина (НПО Лавочкина).
Помимо базового блока, включая его модернизированную версию «Фрегат-М», были также созданы модификации «Фрегат-СБ» и «Фрегат-МТ».
Разгонные блоки используются в составе ракет-носителей как дополнительная ступень. Они обеспечивают выведение космических аппаратов на широкий спектр околоземных орбит и на межпланетные траектории.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет