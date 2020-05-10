Решение немецкого регулятора по “Северному потоку – 2” ожидается до конца мая – посол Украины в Германии

10.05.2020, 14:57, Новости дня

В конце мая станет известно, будет ли достроен газопровод “Северный поток – 2”. Об этом в интервью “Радіо Свобода”, опубликованном 9 мая, сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

“Сегодня ситуация такова, что, благодаря в первую очередь американским санкциям, строительство этого газопровода приостановлено, а возможно, и прекращено навсегда. Но борьба продолжается. Поскольку компания “Северный поток – 2” подала ходатайство независимому немецкому регулятору, который может предоставить этому проекту исключения из-под законодательства ЕС. Для нас такой шаг, конечно, был бы чрезвычайно невыгодным. Поскольку попыткам европейских стран поставить “Газпром” в равные условия с другими поставщиками энергоносителей, таким образом, был бы нанесен значительный, чувствительный удар”, – отметил Мельник.

Он подчеркнул, что пока рано говорить, каким будет решение немецкого агентства, поскольку это не правительство, а независимый орган.

“Но благодаря шагам, которые осуществляет и украинская дипломатия совместно с “Нафтогазом”, с нашими партнерами, мы можем с определенным оптимизмом говорить о том, что это разрешение, исключение для “Северного потока”, все-таки не будет предоставлено. Решение ожидается к концу мая этого года. То есть нам осталось ждать не так долго”, – сказал посол.

Он высказал мнение, что после принятия решения можно будет говорить о том, насколько искренней была позиция правительства Германии.

“Поскольку от правительства у нас всегда были заверения в том, что, независимо от того, как будет продвигаться этот проект, будет сделано все, чтобы законодательство ЕС было соблюдено в отношении “Северного потока – 2” и чтобы интересы Украины были в максимальной степени учтены. Я напомню только, что госпожа канцлер [Ангела Меркель] ровно два года назад пообещала, что, независимо от того, какой будет судьба “Северного потока – 2″, транзитная роль Украины будет обязательно обеспечена. И, как вы знаете, Германия сдержала свое слово”, – добавил Мельник.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания дала разрешение только в 2019 году.

Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, на затем запуск “Северного потока – 2” перенесли на конец 2020 года.

На момент приостановки работ компанией Allseas оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.ru.

В начале мая 2020 года в Балтийское море прибыло российское судно “Академик Черский”, которое может достроить газопровод “Северный поток – 2”.