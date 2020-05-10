 

Власти Сербии требуют от ЕС извинений за “хорвата” Теслу

10.05.2020, 14:57, Новости дня

Сербия выразила протест Европейскому союзу после того, как сайт Европейского учебного центра для детей назвал изобретателя Николу Теслу хорватом. Об этом 9 мая сообщило агентство Associated Press.

Министр иностранных дел Ивица Дачич заявил, что отправил ноту протеста в Брюссель, министр культуры Сербии потребовал извинений за ложную информацию об изобретателе ренгеновских снимков.

Агентство напоминает, что Тесла был этническим сербом, который родился в 1856 году в Австрийской империи на территории современной Хорватии. Он провел большую часть своей жизни за границей, а умер в США.

Исторические книги приводят его цитаты, в которых говорится, что он гордится своим сербским происхождением и хорватской родиной.

Этническая принадлежность Теслы долгое время была одним из многих споров между соседними балканскими странами Сербией и Хорватией, отмечает АР.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Власти Австрии отреставрировали памятник советским воинам

28.03 / Памфилова призвала россиян соблюдать самоизоляцию

14.04 / Лавров русскими пословицами ответил на обвинения в «корыстной помощи» Европе

24.04 / Попова назвала условия ужесточения ограничений из-за коронавируса

26.03 / Власти Москвы в конце следующей недели примут решение о продлении выходных

07.05 / Маску указали на невозможность назвать сына набором символов

20.04 / С космодрома Восточный будут осуществлять запуски в стратосферу

10.05 / Le Monde – удалённая работа может привести к «телемиграции» квалифицированных кадров

29.04 / Армейским генералам решили поменять форму

09.05 / “Защита от авантюристов”. В Грузии назвали причину отзыва своего посла из Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска