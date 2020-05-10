Власти Сербии требуют от ЕС извинений за “хорвата” Теслу

10.05.2020, 14:57, Новости дня

Сербия выразила протест Европейскому союзу после того, как сайт Европейского учебного центра для детей назвал изобретателя Николу Теслу хорватом. Об этом 9 мая сообщило агентство Associated Press.

Министр иностранных дел Ивица Дачич заявил, что отправил ноту протеста в Брюссель, министр культуры Сербии потребовал извинений за ложную информацию об изобретателе ренгеновских снимков.

Агентство напоминает, что Тесла был этническим сербом, который родился в 1856 году в Австрийской империи на территории современной Хорватии. Он провел большую часть своей жизни за границей, а умер в США.

Исторические книги приводят его цитаты, в которых говорится, что он гордится своим сербским происхождением и хорватской родиной.

Этническая принадлежность Теслы долгое время была одним из многих споров между соседними балканскими странами Сербией и Хорватией, отмечает АР.