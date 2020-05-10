Конец карантина. Четыре авиакомпании возобновили продажу билетов на рейсы из Украины

10.05.2020, 14:57, Новости дня

Четыре компании – Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa и “Международные авиалинии Украины” (МАУ) – возобновили продажу билетов на рейсы в Украину и из Украины. Об этом сообщает “Обозреватель”.

Так, немецкий авиаперевозчик Lufthansa объявил о начале полетов с июня. На сайте компании есть возможность забронировать билет из Украины в любую страну мира.

Венгерский лоукостер Wizz Аir открыл для бронирования билеты на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова. Большинство рейсов начнут осуществляться с июня, но на сайте можно купить билет и на конец мая.

Чешская авиакомпания Czech Airlines объявила на своем сайте, что уже в этом месяце планирует возобновить регулярные полеты по нескольким направлениям в Европе, включая Киев (с 24 мая) и Одессу (25 мая).

МАУ еще 5 мая заявляли на своем интернет-ресурсе, что вынужденная приостановка рейсов, действующая с полуночи 17 марта, продлена. Однако билетный сервис украинской компании работает. К примеру, билеты в Берлин доступны на даты начиная с 23 мая.

kbp

Карантин в Украине, введенный в связи с распространением коронавируса, действует с 12 марта. В частности, с середины марта приостановлено авиасообщение.

С 11 мая Кабмин смягчил карантинные меры, однако карантин был продлен до 22 мая.

5 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба спрогнозировал, что в течение лета полноценного восстановления международного авиасообщения не произойдет.