Трехлетний сын Ксении Собчак прогулялся с девочкой и огромным букетом роз

10.05.2020, 14:53, Разное

Ксения Собчак порадовала Instagram-фолловеров новой публикацией в Stories с участием ее трехлетнего сына Платона. Мальчик попал в объектив камеры с маленькой спутницей и роскошным букетом роз.

На коротком ролике, представленном в Stories микроблоге Собчак, видно, как Платон Виторган в сопровождении симпатичной подружки шествует к дому. Мальчик еле удерживает огромный букет, который по высоте почти соответствует его росту. Спутницей наследника телеведущей оказалась дочь ее приятельницы – дизайнера Яны Расковаловой Виолетта, с которой Платон дружит с младенчества. Светская львица назвала кадры «Долгожданная встреча», подчеркивая, как обрадовались дети возможности пообщаться.



Девочка вместе с матерью посетила вечеринку, организованную телезвездой и ее супругом в честь Дня Победы. На мероприятии также присутствовали дочь Константина Богомолова Анна, Дмитрий и Стефания Маликовы. Эта «вылазка», как призналась Собчак, стала первой для нее и ее друзей с начала режима самоизоляции.