 

Старую карту NVIDIA GeForce GTX 970 разогнали до 1,9 ГГц

10.05.2020, 14:53, Разное

Устаревшие видеокарты NVIDIA GeForce GTX 970 продемонстрировали собственную эффективность. Жидкий азот помог разогнать систему до 1,9 ГГц.
Специалисты порекомендовали не отправлять на утилизацию старые видеокарты производителя NVIDIA серии GeForce GTX 900. Проведенные эксперименты показали умение конструкций без проблем играть в новые игры с разрешением Full HD, особенно если речь идет о топовых или средних модификациях линейки. Некий пользователь современных технологий оснастил видеокарту GeForce GTX 970 системой охлаждения с жидким азотом. Такой ход дал возможность увеличить частоту GPU до 1, 9 ГГц, что почти на 60% больше параметра стандартной микросхемы GTX 900 в Boost-режиме. В конечном счете частоту памяти эксперт поднял до 2052 МГц.

В собственном персональном компьютере энтузиаст решил применить процессор Core i9-10980XE, разогнанный до 5 ГГц, а также системную плату ASRock X299 OC Formula. Все действия юзера дали возможность добиться достижения в области производительности для этой модели в 3DMark – итог тестирования FSE – 7361 пункт. В базе 3DMark также не сложно обнаружить RTX 2080 с почти аналогичным результатом – 7367 баллов.

В апреле известная американская компания AMD сообщила о появлении на рынке своих новых видеокарт Radeon RX 5700M и RX 5600M, хотя их официальная презентация состоялась еще в начале текущего года. Модификация RX 5600M прошла традиционное тестирование перед выходом в 3DMark Perfomance, набрав больше 24 тысяч баллов, оказавшись не хуже по мощности другой микросхемы – GeForce GTX 1660 Ti.



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