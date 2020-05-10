Назван способ значительно сократить смертность от коронавируса

10.05.2020, 14:53, Новости дня

Ученые из Северо-Западного университета (США, штат Иллинойс) обнаружили значительную корреляцию между высокой смертностью от нового коронавируса и дефицитом витамина D.

Результаты анализа, основанного на статистике больниц на нескольких континентах, показали, что у пациентов из стран, наиболее подверженных коронавирусу, – например, Италии, Испании и Великобритании – наблюдается пониженное содержание витамина D в сравнении с больными из других государств, передает РИА «Новости».

К таким же выводам ранее пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Их исследование базировалось на сопоставлении среднего содержания витамина D в крови у жителей 20 европейских стран.

Авторы новой научной работы уверены, что разница в показателях смертности не объясняется качеством системы здравоохранения, возрастным составом населения или объемами тестирования.

По словам руководителя группы, профессора биомедицинской инженерии Вадима Бэкмана, север Италии находится среди лидеров по качеству медицины, однако смертей от коронавируса там все равно больше, чем в других регионах и странах.

Кроме того, уровень смертности разнится внутри одной возрастной группы. Анализ также показал, что различия сохраняются даже при сопоставлении стран с примерно одинаковым количеством сделанных тестов.

В то же время связь смертности от COVID-19 с дефицитом витамина D остается значительной при сравнении пациентов из самых разных групп. Ученые предполагают, что воспалительный процесс ускоряется из-за «цитокинового шторма» – гиперреакции иммунной системы на раздражитель. Он способен разрушить легкие и спровоцировать острый респираторный синдром.

«Именно беспорядочный иммунный ответ, а не повреждение легких самим вирусом, вероятно, в большинстве случаев вызывает смерть у пациентов с коронавирусом», – приводит портал Medical Xpress слова ученого.

Отмечается, что витамин D не только укрепляет иммунитет, но и контролирует его, не позволяя становиться гиперактивным и опасным для организма.

«Наш анализ показывает, что контроль уровня витамина D у пациентов позволил бы сократить смертность от коронавируса примерно на половину. Эта мера не подходит для профилактики заражения, но могла бы быть полезной, когда нужно снизить риск осложнений и предотвратить летальный исход у уже зараженных», – пишут исследователи.

Ученые предположили, что выявленная связь частично объясняет, почему дети реже умирают от COVID-19: у них еще полностью не сформировался приобретенный иммунитет, который у взрослых обеспечивает «вторую линию обороны» от патогенов, но в то же время может быть опасным для организма.

Авторы также предупредили, что передозировка витамина D чревата разными побочными эффектами. Оптимальную дозу вещества для борьбы с COVID-19 ученые еще не определили из недостаточного количества данных.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.