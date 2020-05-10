Озвучена сумма штрафа за появление без СИЗов в Петербурге

10.05.2020, 14:50, Новости дня

В Санкт-Петербурге с 12 мая вводится так называемый масочный режим. С этого дня за появление в общественных местах без средств индивидуальной защиты (СИЗ): маски и перчаток — людям грозит штраф в 4 тысячи рублей.

Как разъяснили в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, маски можно использовать любые, в том числе гигиенические или медицинские, это могут быть респираторы либо самодельные текстильные изделия. Главное — чтобы они обеспечивали индивидуальную защиту органов дыхания. Перчатки также могут быть разными. Маски и перчатки можно будет купить, в частности, в вестибюлях станций метро, пишет РИА Новости.

Штрафы за игнорирование требований безопасности будут назначаться на основании статьи закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях, предусматривающей наказание за нарушение требований режима повышенной готовности.

Ранее в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом ограничительные меры в Северной столице продлили до 31 мая. При этом в воскресенье, 10 мая, в комитете констатировали, что за майские праздники уровень самоизоляции упал.

По данным на 10 мая, в Санкт-Петербурге выявлено 7 404 случаев заражения, 53 человека умерли.