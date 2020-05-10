“Спартак” усилился словацким форвардом Мартином Бакошем

10.05.2020, 14:50, Новости дня

Пресс-служба московского хоккейного клуба "Спартак" заявил о том, что стан "красно-белых" пополнил словацкий форвард Мартин Бакош, который подписал со столичной командой контракт, рассчитанный на два сезона.

"Спартак" приветствует Мартина Бакоша и желает больших успехов в новом сезоне," – говорится на официальном сайте москвичей.

Словацкий форвард Мартин Бакош стал игроком «Спартака». Контракт рассчитан на 2 сезона. Бакош в сезоне 19/20 с 42(19+23) очками стал лучшим бомбардиром и снайпером «Адмирала». До этого Мартин Бакош играл в КХЛ за «Сочи», «Слован» и «Куньлунь», проведя 197 матчей и набрав 97 очков pic.twitter.com/EYiZnqJAuX

— Spartak Moscow (@spartak_hc) May 10, 2020

Бакош в прошлом сезоне выступал за "Адмирал", в составе которого принял участие в 61-й игре, забросил 19 шайб и отдал 23 результативных передачи. До этого 29-летний нападающий играл за "Сочи", "Слован" и "Куньлунь Ред Стар".

Ранее стало известно, что в "Спартак" перешел бывший нападающий ЦСКА и "Металлурга" Роман Любимов.