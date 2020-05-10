Анатолий Трушкин госпитализирован с коронавирусом

10.05.2020, 14:50, Новости дня

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин госпитализирован в одну из московских клиник с подтвержденным коронавирусом. Сейчас самочувствие сатирика улучшилось, пишет РИА Новости.

Трушкин и сам выступает с юмористическими рассказами на эстраде, и пишет для коллег. С его текстами выходили на эстраду Роман Карцев, Клара Новикова, Владимир Винокур, Ефим Шифрин и другие. Написал несколько сценариев к выпускам детского киножурнала "Ералаш".

Ранее с диагнозом "коронавирус" был госпитализирован известный певец Лев Лещенко. Сейчас Лещенко уже выздоровел и даже выступил с концертом в московском метро, спев несколько песен в часть 75-летия Победы.