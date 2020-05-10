 

МВД начало поиск пострадавших от «противоправных действий» основателя паблика «Омбудсмен полиции»

10.05.2020, 14:30, Разное

Московское управление МВД начало поиск пострадавших от действий основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом пишет ТАСС.

«ГУ МВД РФ по Москве обращается к гражданам, пострадавшим от противоправных действий со стороны задержанного (Владимира Воронцова), [с просьбой] сообщить об указанных фактах по телефону», —сказали в ведомстве.

Накануне Воронцова арестовали по подозрению в вымогательстве денег у сотрудника правоохранительных органов. По версии следствия, создатель паблика «Омбудсмен полиции», рассказывающего о злоупотреблениях в правоохранительных органах, требовал от некоего сотрудника полиции 300 тысяч рублей, угрожая выложить его личные фотографии в общий доступ. Полицейский платить отказался, после чего фото были опубликованы в соцсетях, утверждают в МВД.

Воронцов не признал вину и назвал уголовное дело местью за его общественную деятельность, направленную на отстаивание трудовых прав рядовых полицейских.

Источник: Новая газета



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