 

Малышева указала на однозначное требование для госпитализации при коронавирусе

10.05.2020, 14:30, Новости дня

Врач и телеведущая Елена Малышева в выпуске передачи «Жить здорово» указала, что самым важным признаком необходимости госпитализации при новом коронавирусе является отдышка.

Малышева отметила, что если «нет одышки – переживать не стоит, появилась одышка – однозначное требование для госпитализации», передает «Царьград».

Это подтвердил главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов, также принимавший участие в программе. По его словам, одышка является наиболее выраженным симптомом COVID-19, который говорит о том, что вирусом поражено больше половины легочной ткани одного или даже обоих легких.

При этом на снимке КТ будет хорошо видно появление участков так называемых «матовых стекол». Это уже тревожный симптом, при котором может происходить снижение дыхательной функции, отметил медик.

У человека может повыситься ритм дыхания – до 20 вздохов в минуту. Если больному сделать пульсоксиметрию, измеряя содержание кислорода в крови, и оно падает до 93%, то это уже свидетельствует о том, что ему требуется лечение в стационарных условиях.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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