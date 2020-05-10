Дана Борисова устраивает засаду на дочь ради примирения

10.05.2020, 14:30, Разное

Не так давно ведущая Дана Борисова снова поссорилась с родной дочерью Полиной. Звезда всеми силами пытается наладить контакт, и даже выслеживает девочку, но на просьбу прийти к ней получает категорический отказ.

Дана Борисова старается в настоящее время возвратить себе расположение и уважение 12-летней дочери Полины, но пока все безрезультатно. Неоднократно знаменитость осуществляла попытки найти общий язык с девочкой, но та не хочет контактировать с родной матерью. Общаясь с журналистами, Борисова заметила, что ей очень сложно найти общий язык с дочерью, которая не слушается и избегает ее, что обижает теледиву.

Большую часть свободного времени Полина проводит с отцом и его близкими, не интересуясь жизнью матери. Ведущая обращалась к девочке при помощи социальных сетей и телевидения, надеясь на примирение. Знаменитость отметила, что дочь не здоровается и не желает приходить к ней домой, а они могли бы приятно проводить время. Звезда не исключила, всему виной может быть переходный возраст девочки, и она потом все же решится нормально поговорить с ней.

Ради примирения с наследницей Борисова пошла на неординарный шаг и начала выслеживать ее. Заезда устроила засаду, узнав маршрут, по которому прогуливается дочь. однако в первый день девочка проигнорировала мать, а через некоторое время поиграла с ее собакой. Однако в гости к родительнице прийти не захотела.