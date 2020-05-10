Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для кремлевского стола

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10.05.2020, 14:30, Новости дня

Продукты для стола президента Владимира Путина, проверяют в лаборатории, а саму пищу готовят на специальной кухне ФСО или в присутствии санитарного врача, рассказал бывший гендиректор комбината питания «Кремлевский», ныне президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров.

«Что до личных гастрономических предпочтений, с Владимиром Владимировичем Путиным я не работал, кормили его несколько раз, но никто нам не говорил о каких-то предпочтениях. Там же вообще есть спецкухня, и кормит его ФСО, в остальных случаях во время приготовления пищи всегда присутствует специальный санитарный врач», – приводит РИА «Новости» слова Бухарова в ответ на вопрос, учитываются ли личные гастрономические предпочтения первых лиц при подготовке приемов.

Иногда из-за того, что продукты не проходили проверку, приходилось в срочном порядке вносить коррективы в меню.

«Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО. И иногда получалось, что она забраковывалась, приходилось быстро что-то менять на ходу», – отметил Бухаров.

Кроме того, шеф-повар добавил, что меню на приемах от имени президента достаточно традиционное, «без страусятины и крокодилового мяса, а алкоголь – только российского производства».

«Понятно, что странно было бы подавать мясо бизона, жирафа или крокодила – хотя у нас есть в РФ есть и крокодильи фермы, и страусиные. Всегда все очень традиционно, по большому счету, консервативно, но в современном смысле. Это такая высокая кухня – большая тарелка, маленькая порция», – добавил шеф-повар.

При этом обсуждение блюд происходит совместно: протокол президента обсуждает с комбинатом питания или с привлеченным рестораном блюда и их подачу. В случае приема гостей мусульман или иудеев, в блюдах не используется свинина.

Также шеф-повар уточнил, что советская традиция подавать заливных поросят и осетров на торжественном приеме от имени главы государства уходит в прошлое, сейчас меню более современное.

«При Борисе Николаевиче Ельцине было наследие, скажем так, советского прошлого: заливные поросята и осетры, потом, при Путине, это продолжалось, но уже ввели что-то более современное… Просто в мире все меняется, и существуют определенные стандарты. Мы ездили, например, изучать, как готовит шеф у президента Франции», – рассказал Бухаров.

Ранее сообщалось, что кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин рассказал, какими блюдами угощают гостей на приеме у президента по случаю Дня Победы.

Напомним, шеф-повар также рассказал, как приготовить «правильный» украинский борщ с зажаркой.



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