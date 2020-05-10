Apple iPhone 12 впервые после iPhone 7 получит трёхкратный оптический зум

10.05.2020, 14:30, Разное

Инсайдеры рассказали о новом конструкторском решении от инженеров Apple. По их словам, смартфон iPhone 12 впервые со времён модели iPhone 7 получит трёхкратный оптический зум.

Поклонники “яблочного” бренда с нетерпением ждут официальной презентации нового смартфона iPhone 12, которая должна состояться осенью. Инсайдеры уже неоднократно сообщали о нововведениях, ожидаемых в очередном флагманском гаджете от Apple, но пока нет никаких подтверждений, что информация правдива. По непроверенным данным, в текущем поколении выйдет не три, а четыре аппарата с размерами экранов 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Кроме того, устройство получит 120-герцевую панель, имеющую режим переключения до значения 60 Гц. Это будет реализовываться автоматически в те моменты, когда изображение не требует подобных энергозатрат. Благодаря такому подходу автономность аппарата увеличится. С этой же целью установят и более мощный аккумулятор на 4400 мАч. Батарея сможет увеличить срок службы девайса без подзарядки, но и повысит его вес.

Новые же данные говорят о том, что новинка обзаведется ещё одним нововведением, которого не было со времён iPhone 7. По словам инсайдеров, iPhone 12 получит трёхкратный оптический зум. До сих пор, на протяжении выхода пяти поколений устройства, эта опция не развивалась. Теперь же конструкторы решили уделить ей внимание. Кроме того, смартфон оснастят расширенным полем обзора датчика Face ID.