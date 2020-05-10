 

Apple iPhone 12 впервые после iPhone 7 получит трёхкратный оптический зум

10.05.2020, 14:30, Разное

Инсайдеры рассказали о новом конструкторском решении от инженеров Apple. По их словам, смартфон iPhone 12 впервые со времён модели iPhone 7 получит трёхкратный оптический зум.
Поклонники “яблочного” бренда с нетерпением ждут официальной презентации нового смартфона iPhone 12, которая должна состояться осенью. Инсайдеры уже неоднократно сообщали о нововведениях, ожидаемых в очередном флагманском гаджете от Apple, но пока нет никаких подтверждений, что информация правдива. По непроверенным данным, в текущем поколении выйдет не три, а четыре аппарата с размерами экранов 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Кроме того, устройство получит 120-герцевую панель, имеющую режим переключения до значения 60 Гц. Это будет реализовываться автоматически в те моменты, когда изображение не требует подобных энергозатрат. Благодаря такому подходу автономность аппарата увеличится. С этой же целью установят и более мощный аккумулятор на 4400 мАч. Батарея сможет увеличить срок службы девайса без подзарядки, но и повысит его вес.

Новые же данные говорят о том, что новинка обзаведется ещё одним нововведением, которого не было со времён iPhone 7. По словам инсайдеров, iPhone 12 получит трёхкратный оптический зум. До сих пор, на протяжении выхода пяти поколений устройства, эта опция не развивалась. Теперь же конструкторы решили уделить ей внимание. Кроме того, смартфон оснастят расширенным полем обзора датчика Face ID.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Эндокринологи назвали 5 наиболее распространенных мифов о диабете

26.04 / Роза Сябитова вспомнила пророческие слова своей бабушки

26.03 / Дума оперативно примет законопроекты по обращению Путина

03.05 / “Проще расстаться”: Давид Манукян прокомментировал слухи о “капризах” Ольги Бузовой

26.03 / Навального облили прокисшим молоком и обсыпали мукой

30.04 / “Как корова языком все слизала”: Алибасов назвал виновника всех бед Федосеевой-Шукшиной

11.04 / В Израиле создали вакцину против коронавируса

05.04 / «Много расплодилось уродов»: Закрывшая комментарии Лариса Гузеева пожелала «смерти» хейтерам

13.04 / Мнение: Ситуацию с коронавирусом ухудшили «пофигисты»

28.03 / «Роснефть» прекратила работу в Венесуэле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска