 

В золотом купальнике посреди пустыни: Бритни Спирс показала обновленную обложку альбома

10.05.2020, 14:30, Разное

На днях в жизни Бритни Спирс случилось преприятнейшее событие: ее девятый студийный альбом Glory, выпущенный еще в 2016 году, возглавил музыкальный чарт iTunes.

Не ожидала увидеть такое. Ребята, вы невероятные. Очень люблю этот альбом и рада, что он вам дорог так же, как и мне. Спасибо большое!

— сообщила Спирс в Instagram, после чего ее поклонники написали в комментариях, что обложка Glory могла быть куда более привлекательной. Оказалось, что более привлекательная обложка действительно существует, и в свое время ее для Бритни сделал фотограф и режиссер Дэвид Лашапель. Тогда команда певицы посчитала, что стоит выбрать что-то более консервативное – просто портрет, а не сексапильный снимок посреди пустыни, ведь Бритни переживала не самые простые времена.

Обложка GloryРанее не опубликованная обложка GloryНо сейчас Спирс с радостью поделилась соблазнительной обложкой с публикой, и одним из первых ее оценил возлюбленный певицы Сэм Асгари. “Как всегда лучшая”, – написал молодой человек, который проводит карантин отдельно от Бритни. Как оказалось, разлука и тоска по возлюбленному привела певицу совсем не к холодильнику, а к берпи:

С тех пор как я вернулась в Луизиану несколько недель назад, я пребываю на карантине…. Так что я уже тысячу лет не видела Сэма. Я даже похудела от тоски по нему… и теперь все мои шорты мне большие. Видимо, так и познается настоящая разлука. Кто-нибудь еще сталкивался с подобным?

Сэм Асгари



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / «Самоизоляционный цвет волос»: Звезда 90-х Катя Семенова сменила имидж

10.05 / Загадка странной сонной болезни, которая в начале ХХ века погубила миллионы жителей Европы

28.03 / “Стало тяжело дышать”: последние слова умершего из-за коронавируса музыканта

16.04 / Личное: Достал бардак!

29.03 / Создан робот-пылесос Midea VCR15 со встроенным «антивирусом»

27.04 / Возлюбленная Константина Ивлева опровергла слухи о беременности

15.04 / Александр Гудков женится: телеведущий рассказал Ксении Собчак о скорой свадьбе

26.04 / Ученые рассказали о влиянии фастфуда на мозг

23.04 / Куда Бакс – мужчина с рентгеновским зрением

15.04 / Федор Бондарчук призвал москвичей меньше передвигаться по городу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска