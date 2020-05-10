В золотом купальнике посреди пустыни: Бритни Спирс показала обновленную обложку альбома

10.05.2020, 14:30, Разное

На днях в жизни Бритни Спирс случилось преприятнейшее событие: ее девятый студийный альбом Glory, выпущенный еще в 2016 году, возглавил музыкальный чарт iTunes.

Не ожидала увидеть такое. Ребята, вы невероятные. Очень люблю этот альбом и рада, что он вам дорог так же, как и мне. Спасибо большое!

— сообщила Спирс в Instagram, после чего ее поклонники написали в комментариях, что обложка Glory могла быть куда более привлекательной. Оказалось, что более привлекательная обложка действительно существует, и в свое время ее для Бритни сделал фотограф и режиссер Дэвид Лашапель. Тогда команда певицы посчитала, что стоит выбрать что-то более консервативное – просто портрет, а не сексапильный снимок посреди пустыни, ведь Бритни переживала не самые простые времена.

Обложка Glory Ранее не опубликованная обложка GloryНо сейчас Спирс с радостью поделилась соблазнительной обложкой с публикой, и одним из первых ее оценил возлюбленный певицы Сэм Асгари. “Как всегда лучшая”, – написал молодой человек, который проводит карантин отдельно от Бритни. Как оказалось, разлука и тоска по возлюбленному привела певицу совсем не к холодильнику, а к берпи:

С тех пор как я вернулась в Луизиану несколько недель назад, я пребываю на карантине…. Так что я уже тысячу лет не видела Сэма. Я даже похудела от тоски по нему… и теперь все мои шорты мне большие. Видимо, так и познается настоящая разлука. Кто-нибудь еще сталкивался с подобным?

Сэм Асгари