 

Маликов с дочерью устроили вечеринку вопреки режиму самоизоляции

10.05.2020, 14:21, Разное

Дмитрий Маликов неоднократно рассказывал, что строго соблюдает режим самоизоляции. Он находится с женой, дочкой и сыном в загородном доме, не покидая пределы владений. Однако в День Победы семейство смогло немного развлечься на карантине. К ним в гости приехали Ксения Собчак, ее сын Платон и муж Константин Богомолов.

Судя по публикациям в разделе “Сторис” инстаграм-аккаунта журналистки, семейство Маликовых радушно приняли друзей. Они накрыли вкусный стол, а также организовали домашний концерт. Звездой вечера стала Стефания Маликова. Она под аккомпанемент своего отца исполнила трогательную песню. Гости наслаждались выступлением и снимали видео. “Впервые сделали вылазку к друзьям-карантинщикам”, – написала Ксения.

К слову, Собчак на сегодняшний день подвергает потенциальной опасности других, ведь она активно работает, ездит на съемки. В первую очередь, она рискует здоровьем своего сына Платона. Сложно назвать разумным решение журналистки съездить с ребенком в гости во время пандемии коронавируса.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Мнение: Письмо: “Он здоровый мужик”

25.04 / Мнение: Ради “общественного блага”

29.04 / Мнение: Штрафы за ругань в камментах

06.04 / Смартфон iPhone 12 Pro получит лидар и новую конструкцию основной камеры

28.03 / В Великобритании пес помог девушке-инвалиду найти свою любовь

25.04 / Обнаженная Анна Калашникова совершила пробежку по Москве за 300 тысяч рублей

08.05 / Путин о своей работе в органах госбезопасности: «Нас воспитывали в духе исключительной преданности Отечеству»

28.03 / Певец Данко настаивает на ДНК-тесте с ребенком от бывшей любовницы

18.04 / Андрей Бурковский высказался о втором сезоне сериала “Звоните Ди Каприо!”

08.04 / Мэттью Макконахи с женой, детьми и мамой сыграл в бинго с постояльцами дома престарелых: видео дня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска