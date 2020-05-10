 

Путин объяснил значение акции «Бессмертный полк»

10.05.2020, 14:16, Новости дня

Никакой пропаганды не нужно для того, чтобы россияне сохраняли память о героических подвигах предков во время Великой Отечественной войны, акция «Бессмертный полк» это демонстрирует, сообщил президент Владимир Путин.

Путин сообщил в эфире канала «Россия 1», что «движение, которое подхвачено миллионами людей в нашей стране – «Бессмертный полк», говорит о том, что не нужно никакой пропаганды для того, чтобы люди сохраняли память о своих героических предках, потому что это связывает нас с ними и в собственных глазах поднимает», передает РИА «Новости».

«Если не на их высоту, то настолько, чтобы мы помнили о главном», – добавил он.

«Россия в составе СССР пострадала больше всего – почти 70% потерь приходится на РСФСР. И триумфальная Победа. Это не может не остаться в народной памяти не на долгие годы, а навсегда», – подчеркнул президент.

Напомним, 9 мая президент Владимир Путин в 75-летнюю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Он поздравил ветеранов и всех россиян с праздником и пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет «широко и торжественно» отмечено в России.

Также глава государства принял участие в онлайн-акции «Бессмертный полк».



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