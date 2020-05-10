 

Мнение: Унесло течением

10.05.2020, 14:10, Разное

Венесуэльская армия в ходе поисков причастных к провалившемуся перевороту, обнаружила три речных катера в штате Боливар (Риа-Ориноко), с оружием и боеприпасами.
Самая прелесть, что на них были нанесены эмблемы ВМС Колумбии.
Колумбия уже заявила, что "катера потерялись" и их "унесло течением в Венесуэлу", поэтому будут искать варианты их вернуть.

Также стоит отметить, что министр связи Венесуэлы обнародовал аудиозапись https://www.wradio.com.co/noticias/internacional/jorge-rodriguez-revela-audio-que-vincularia-a-guaido-con-incursion-maritima-en-venezuela/20200508/nota/4036869.aspx, где Гуайдо и Ко обсуждают контракт с главой ЧВК Silvercorp Джорданом Гудро. Оппозиция уже вопит, что это фальсификации “тиранического режима”.
А вот еще один “борец с тиранией” https://twitter.com/GuerreroCuba/status/1259259500709720066 Был пойман местными жителями и утверждает, что из его группы прибывшей из Колумбии, было еще 5 человек, которые прячутся в горной местности.

В общем, поиски остатков заговорщиков идут, поэтому США и Колумбии еще некоторое время предстоит серьезно обтекать.

Источник: Colonel Cassad



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