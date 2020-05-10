Sunday Times – ослабление карантина может обойтись Британии в 100 тысяч жертв

10.05.2020, 14:03, Новости дня

Слишком быстрая отмена карантинных мер может привести к тому, что число жертв коронавируса в Великобритании может составить 100 тысяч человек, пишет The Sunday Times, ссылаясь на заявление одного из правительственных советников. Издание сообщает, что сегодня Борис Джонсон обратится к нации и объявит о намерении медленно снимать карантинные ограничения.



Reuters

Если государство будет слишком быстро смягчать карантинные меры, то количество жертв коронавируса в Великобритании может составить 100 тысяч человек, пишет The Sunday Times, ссылаясь на заявление одного из правительственных советников.

Издание сообщает, что сегодня премьер страны Борис Джонсон выступит с обращением к нации, в котором объявит о намерении медленно выходить из карантина. Кроме того, Джонсон призовёт общественность «оставаться настороже», ввиду остающейся угрозы вируса. The Sunday Times также сообщает, что планы по открытию школ для большего количества учеников были отложены на несколько недель. В минувшую среду Борис Джонсон встречался со своими старшими министрами для того, чтобы одобрить менее радикальный план по выходу из карантина.

«Достигнет ли число жертв коронавируса 100 тысяч человек к концу года, зависит от того, как быстро будут смягчаться меры, как эффективно будет работать отслеживание контактов и от того, сумеем ли мы добиться наилучших результатов в больницах и домах престарелых», — приводит издание слова правительственного советника.

Как пишет The Sunday Times, сегодня вечером Борис Джонсон объявит о смягчении карантина. В частности, речь пойдёт о об отмене правила одной пробежки в день при условии соблюдения социального дистанцирования, открытии парков со среды, а также рекомендации гражданам носить защитные маски.

Кроме того, Джонсон анонсирует введение пятиступенчатой системы измерения угрозы вируса: от 1, что означает самый низкий уровень угрозы, до максимума 5. Как ожидается, премьер объявит, что Великобритания близка к переходу от 4 уровня к 3.